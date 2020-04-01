Саранск, , 19:21 — REGNUM В Мордовии под медицинским наблюдением в связи с приездом из стран с неблагополучной эпидситуацией находятся 464 человека. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

В штабе прокомментировали появившиеся в социальных сетях слухи о смерти жителя Зубово-Полянского района, который ранее был госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу в Саранске. Подчеркивается, что эта информация совершенно не соответствует действительности.

Также жителям напомнили, что за распространение ложной информации о коронавирусе вводится уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава республики Олег Маркин говорил, что в настоящее время один из пациентов больницы находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с пневмонией, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Однако лабораторно заражение коронавирусом у него не подтверждено. В больнице по-прежнему находятся четверо пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное.