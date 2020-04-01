Архангельск, 1 апреля 2020, 19:21 — REGNUM В Архангельск поступило более пяти тысяч тест-систем для диагностики коронавируса SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Врач-бактериолог, заведующий лабораторией особо опасных инфекций и паразитов регионального Центра гигиены и эпидемиологии Игорь Ковров рассказал, что новые тест-системы выпускаются центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии.
По данным регионального Роспотребнадзора, в день обрабатывается более 400 проб на коронавирус. При положительном тесте данные направляются в лаборатории федерального уровня — в Москву и Новосибирск.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у шести человек.
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