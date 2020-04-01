Архангельск, , 19:21 — REGNUM В Архангельск поступило более пяти тысяч тест-систем для диагностики коронавируса SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Врач-бактериолог, заведующий лабораторией особо опасных инфекций и паразитов регионального Центра гигиены и эпидемиологии Игорь Ковров рассказал, что новые тест-системы выпускаются центральным научно-исследовательским институтом эпидемиологии.

«Они будут лучше в том смысле, что они не будут заключать отдельный этап обратной транскрипции. Все этапы будут совмещены. Меньше действий надо совершать врачу для того, чтобы определить, есть ли в клиническом материале вирус или нет», — отметил Ковров.

По данным регионального Роспотребнадзора, в день обрабатывается более 400 проб на коронавирус. При положительном тесте данные направляются в лаборатории федерального уровня — в Москву и Новосибирск.

«В первую очередь лабораторному исследованию подлежат граждане прибывшие из зарубежных стран, граждане контактирующие с заболевшим и сами заболевшие. Кроме того, поскольку внебольничная пневмония является тяжелым осложнением короновирусной инфекцией, то все пациенты исследуются на данный возбудитель», — отметила специалист отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Архангельской области Елена Байдакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у шести человек.

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