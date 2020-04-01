Москва, , 19:15 — REGNUM Ситуация с коронавирусом на территории России усложняется, заявил 1 апреля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

Трансляцию дистанционного совещания вёл телеканал «Россия 24».

По словам Владимира Путина, ситуация с пандемией коронавируса во всём мире очень сложная.

«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом — 850 тысяч человек уже заболели. На территории РФ, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день самая мрачная ситуация с распространением коронавируса и смертностью от него наблюдается в США, Италии и Испании.

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