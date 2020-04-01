Воронеж, 1 апреля 2020, 19:11 — REGNUM В Воронеже с 31 марта введён режим всеобщей изоляции. Покидать места проживания им разрешено только для получения медицинской помощи, похода за необходимыми продуктами в ближайший магазин или аптеку, поездки на работу или выгула животных

Кафе закрыты, но большинство работает на доставку
Кафе закрыты, но большинство работает на доставку
Марина Каширская © ИА REGNUM
Бары и рестораны закрыты
Марина Каширская © ИА REGNUM
Центральный рынок
Марина Каширская © ИА REGNUM
«Умная» остановка
Марина Каширская © ИА REGNUM
Филармония
Марина Каширская © ИА REGNUM
Памятник Самуилу Маршаку
Марина Каширская © ИА REGNUM
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Марина Каширская © ИА REGNUM
Центральный рынок
Марина Каширская © ИА REGNUM
Улица Карла Маркса
Марина Каширская © ИА REGNUM
Отделение почты
Марина Каширская © ИА REGNUM

Работу прекратили торговые центры и все магазины, не реализующие продукты и товары первой необходимости. Приостановлен плановый приём в частных медицинских клиниках и ветеринарных клиниках, за исключением экстренных случаев. Не работают гостиницы, салоны красоты. Закрыты городские парки.

Площадь Ленина
Марина Каширская © ИА REGNUM
Площадь Ленина
Марина Каширская © ИА REGNUM
Экстренные службы не прекратили работу
Марина Каширская © ИА REGNUM
Многие предприятия общепита начали осуществлять доставку
Марина Каширская © ИА REGNUM
Кольцовский сквер
Марина Каширская © ИА REGNUM
Дом-музей Никитина
Марина Каширская © ИА REGNUM
По всему городу висят афиши мероприятий, которые были отменены из-за опасности коронавируса. Часть культурных учреждений дали онлайн-доступ к своим коллекциям и архивам
Марина Каширская © ИА REGNUM
Кинотеатр «Пролетарий»
Марина Каширская © ИА REGNUM
Улица Карла Маркса
Марина Каширская © ИА REGNUM

Центр города, который обычно переполнен гуляющими и спешащими по делам людьми, почти полностью опустел. Единичные пешеходы стараются держаться друг от друга на расстоянии, хотя даже защитные маски носят далеко не все. Автомобили, передвижение на которых не ограничено, продолжают ездить по городу, однако теперь в центре их в десятки раз меньше, чем обычно.

Воронежская благотворительная организация «Рассвет», которая занимается помощью бездомным, заявила, что продолжает работу, но испытывает трудности. В частности, волонтёры не могут приобрести бесконтактный термометр
Марина Каширская © ИА REGNUM
Курьеров уже называют «новыми героями». Они продолжают работу
Марина Каширская © ИА REGNUM
Улица Никитинская
Марина Каширская © ИА REGNUM

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