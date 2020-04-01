Воронеж, , 19:11 — REGNUM В Воронеже с 31 марта введён режим всеобщей изоляции. Покидать места проживания им разрешено только для получения медицинской помощи, похода за необходимыми продуктами в ближайший магазин или аптеку, поездки на работу или выгула животных

Кафе закрыты, но большинство работает на доставку Марина Каширская © ИА REGNUM

Работу прекратили торговые центры и все магазины, не реализующие продукты и товары первой необходимости. Приостановлен плановый приём в частных медицинских клиниках и ветеринарных клиниках, за исключением экстренных случаев. Не работают гостиницы, салоны красоты. Закрыты городские парки.

Центр города, который обычно переполнен гуляющими и спешащими по делам людьми, почти полностью опустел. Единичные пешеходы стараются держаться друг от друга на расстоянии, хотя даже защитные маски носят далеко не все. Автомобили, передвижение на которых не ограничено, продолжают ездить по городу, однако теперь в центре их в десятки раз меньше, чем обычно.

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