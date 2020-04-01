Москва, , 19:09 — REGNUM Пандемия коронавируса приведет к росту антиинновационных настроений в обществе, полагает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«Я предрекаю рост антиинновационных настроений, настроений вплоть до современного постиндустриального луддизма, когда люди будут говорить, что технологии нам ничем не помогают кроме того, что отнимают у нас работу, лишают нас свободы и не дают никаких гарантий на светлую жизнь», — заявил Глеб Кузнецов на круглом столе о цифровом будущем, организованным ЭИСИ.

Он также предположил, что именно с этим постиндустриальным «луддизмом» (протестами против внедрения технологий вместо людей на производстве) будет связана новая популистская волна.

По мнению Глеба Кузнецова, в таких условиях будет опасно вводить какие-то новые нормы, регулирующие технологии, в том числе и принимать цифровой кодекс, необходимость которого подчеркнули многие эксперты круглого стола.

«Мне кажется, что когда история с коронавирусом кончится, общество будет находиться в таком состоянии шока, что вообще что-то быстро принимать после этого важное — это вообще не надо делать. Потому что будет говорить этот посттравматический синдром, будут говорить эмоции», — добавил он.

Кузнецов считает, что потребуется длительное время, чтобы в обществе прошла возникшая тревожность.

«Обеспокоенность людей быстро не пройдет, и это тоже надо учитывать, когда сегодня мы проектируем, чем будем заниматься, когда мы выйдем из дома. Лучше, когда мы выйдем из дома, когда бы это ни произошло — через два месяца или через полгода… — заняться такой групповой психотерапией. Это опять же относится не только к России, это относится ко всему человечеству», — отметил эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы уже более 750 тысяч случаев заражения, более 36 тысяч человек скончались.