Воркута, Коми, , 19:08 — REGNUM Жителям Воркуты на период режима самоизоляции разрешат выходить на улицу по спецпропускам. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Билет» на улицу будет выдаваться исключительно работникам организаций, которым разрешили работать несмотря на режим самоизоляции. Прием заявок на изготовление спецпропусков мэрия уже начала.

«Просим воркутинцев не злоупотреблять пропускным документом и выходить на улицу только при следовании на работу (с работы). Также разрешено выходить в магазин, для выгула собаки (100 метров от дома), для обращения за медицинской помощью», — говорится в сообщении горадминистрации.

Контроль и проверку наличия пропуска на улице будут осуществлять сотрудники органов полиции — они будут сверяться со списками организаций и предприятий, которые утверждены администрацией главы Коми.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 54. При этом почти все зараженные были выявлены в Эжвинской больнице Сыктывкара.