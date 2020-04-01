Москва, , 19:32 — REGNUM Прирост заболеваемости по коронавирусной инфекции оценила 1 апреля на брифинге главный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

Попова привела в пример ситуацию в ряде зарубежных стран, где в настоящее время наблюдается неблагоприятный сценарий развития событий по коронавирусу и имеется взрывной рост заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в отличие от ряда зарубежных стран, в России пока нет взрывного прироста по коронавирусу, несколько дней подряд удаётся держать один и тот же коэффициент прироста 1,2. Для сдерживания прироста заболеваемости в стране предпринят целый ряд мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, чуть более 22% пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом переносят заболевание без симптомов.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчанам выдадут спецпропуска единой формы