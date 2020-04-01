Киев, , 19:04 — REGNUM Бывшая министр здравоохранения Украины (работала в правительстве Владимира Гройсмана при президенте Порошенко), гражданка США Ульяна Супрун попросила американского бизнесмена Илона Маска передать стране аппараты для искусственной вентиляции легких.

Супрун, в частности, отреагировала на заявление Маска через социальные сети о том, что его компании готовы бесплатно разослать в больницы мира аппараты ИВЛ для спасения тех, у кого тяжелая форма коронавируса.

«Я — бывшая глава минздрава Украины. Украина нуждается в аппаратах ИВЛ. Мы имеем их лишь 3,5 тыс. на 37 млн человек населения. Пожалуйста, помогите нам», — обратилась к бизнесмену Супрун.

ИА REGNUM отмечает, что неизвестно, согласована ли эта просьба с нынешними властями Украины. Известно, что президент Зеленский ранее крайне критически отзывался о деятельности Супрун и о внедренной ей на Украине реформе медицины.

24 марта главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине в отделениях интенсивной терапии насчитывается 4 тыс. аппаратов ИВЛ.