Душанбе, , 19:01 — REGNUM Таджикистан просит Россию, международные структуры и иные государства оказать помощь в противодействии пандемии коронавируса COVID-19, сообщает 1 апреля РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Душанбе.

«Нота с обращением Таджикистана уже направлена в МИД Российской Федерации, где она рассматривается», — цитирует агентство сотрудника российского диппредставительства.

По утверждению агентства, Таджикистан просит тесты для выявления коронавируса, а также средства индивидуальной защиты для медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Таджикистане заявляли об отсутствии коронавируса на территории страны.

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