Кострома, , 18:59 — REGNUM Самоизолированным костромичам предлагают с пользой использовать неожиданно появившееся свободное время. Костромское муниципальное учреждение культуры «Возрождение» открыло онлайн курсы дистанционного обучения. Сотрудники досуговой артели «Игрецы» готовы научить костромичей играть на балалайке, а мастерская «Ударница» предлагает горожанам освоить технику украшения одежды печатным рисунком.

Курсы не продолжительные и подходят как новичкам, так и профессионалам.

Не терять аудиторию в условиях пандемии коронавируса пытаются и другие костромские учреждения культуры. Так, актеры костромского государственного драматического театра имени А.Н. Островского присоединились к флешмобу «я дома» и рассказывают о своем времяпрепровождении с помощью фотографий. До введения режима обязательной самоизоляции костромской областной театр кукол проводил прямые трансляции выступлений для всех желающих.

С 1 апреля в Костромской области введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам разрешено выходить из дома только для самых необходимых дел — похода на работу, в магазин или аптеку, выноса мусора, выгула животных и обращения за экстренной медпомощью.