Ижевск, , 18:58 — REGNUM Три автомобиля из автопарка администрации главы и правительства Удмуртии переданы в помощь городским больницам, благодаря дополнительным машинам удается оперативно отрабатывать текущие вызовы и брать анализы у людей на самоизоляции, сообщили в пресс-службе руководства республики.

«Машины из автопарка администрации главы и правительства переданы в помощь городским больницам. Транспорт доставляет врачей и медсестер участковых служб по вызовам, а также помогает оперативно осуществлять контроль за состоянием граждан, находящихся на самоизоляции после возвращения из-за рубежа», — сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что за два дня три автомобиля совершили 103 выезда с врачами второй, четвертой и девятой городских больниц.

«Транспорт стал очень важной мерой поддержки для медицинских сотрудников. Благодаря дополнительным машинам удается оперативно отработать не только текущие вызовы, но и брать анализы у людей на самоизоляции. Водители машин обеспечены средствами индивидуальной защиты, все необходимые меры безопасности соблюдаются», — приводит пресс-служба слова и. о. главврача городской клинической больницы №4 Татьяны Ипатовой.

По данным минздрава Удмуртии, в республике было зарегистрировано четыре завозных случая коронавирусной инфекции. Троих выписали, в боксе остается один пациент. Всего под наблюдением находятся 1406 человек. В Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении остаются 37 человек.

Ранее глава региона Александр Бречалов ввел в республике домашний режим самоизоляции для всех жителей Удмуртии, независимо от возраста. Граждане не должны покидать дома, но могут сходить в ближайший продуктовый, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, выгулять домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома и вынести мусор. Глава региона также объявил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что в Удмуртии запускается акция в поддержку семей и граждан, оказавшихся в трудной ситуации из-за коронавируса, им будут доставлять продуктовые наборы.