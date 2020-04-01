Москва, , 18:58 — REGNUM «Заборов» вокруг Москвы и Московской области выстраивать не планируется. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Он отметил, что власти двух регионов координируют действия в условиях распространения коронавируса.

«Напугали уже, что будет блокировка Москвы и области. Этого не планируется. Если вы заметили, мы ведем максимально согласованную единую политику. Москва и Подмосковье — единое столичное пространство. Здесь никто заборов городить не будет», — сказал Воробьёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области за последние сутки у 15 человек подтвердилось заражение коронавирусом.