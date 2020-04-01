Москва, , 18:54 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» отменило сбор с пассажиров за возврат билетов на поезда на фоне ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба компании.

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 рублей 60 копеек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное решение распространяется на рейсы, запланированные на период с 1 апреля по 1 июня включительно, и касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

В пресс-службе отметили, что все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью онлайн-ресурсов, через которые они были приобретены.

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