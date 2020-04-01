Ростов-на-Дону, , 18:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону работающим горожанам выдадут спецпропуска единой формы. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 1 апреля.

Уведомление, разрешающее свободное перемещение к месту работы, получат сотрудники больниц и поликлиник, аптек, коммунальных служб, связи и транспорта, банков, автозаправочных станций, продуктовых магазинов, представители СМИ. В настоящее время мэрия принимает заявки на получение спецпропусков. При себе обладатель документа должен иметь паспорт РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 31 марта в Ростовской области в целях недопущения распространения COVID-19 введён режим всеобщей изоляции. Жилые помещения без острой необходимости власти призывают не покидать. Разрешён выход в ближайшие магазины, аптеки, на прогулки с домашними питомцами. Есть также ряд исключений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области готово 1,6 тыс. койко-мест для пациентов с COVID-19