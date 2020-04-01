Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Власти Ленинградской области создали стратегический запас медикаментов, дополнительно приобретаются лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, и закупается современная лаборатория для экспресс-тестирования на COVID-19. Об этом 1 апреля в эфире телеканала «78» рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отметил Дрозденко, в течение нескольких дней все потребности в масках и респираторах учреждений здравоохранения области будут закрыты. При этом перед региональными властями остаётся задача — в ближайшие 10 дней создать двухмесячный запас всех необходимых средств защиты.

«Медики, которым предстоит работать в специально перепрофилированных для лечения больных коронавирусом областных медучреждениях, будут трудиться вахтовым методом, на время вахты им обеспечат проживание и питание непосредственно в медицинском учреждении», — прокомментировал губернатор Ленобласти.

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