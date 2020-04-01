Москва, 1 апреля 2020, 18:50 — REGNUM Сегодня на образовательной платформе Движения появилась первая часть Курса по восстановлению истории семьи в рамках проекта «Моя история». В нем содержатся рекомендации о том, как начать составлять семейное древо, собрать начальную информацию о своей семье, пользоваться открытыми источниками в интернете и структурировать полученные данные.
Кроме того, тем, кто уже когда-то начинал восстанавливать семейное древо и столкнулся с проблемами, Волонтеры Победы помогут советом онлайн. Специальный раздел для запроса на помощь можно найти на официальной странице Движения ВКонтакте.
Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Все инструкции находятся в личном кабинете волонтера на портале.