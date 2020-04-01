Москва, , 18:50 — REGNUM Сегодня на образовательной платформе Движения появилась первая часть Курса по восстановлению истории семьи в рамках проекта «Моя история». В нем содержатся рекомендации о том, как начать составлять семейное древо, собрать начальную информацию о своей семье, пользоваться открытыми источниками в интернете и структурировать полученные данные.

Кроме того, тем, кто уже когда-то начинал восстанавливать семейное древо и столкнулся с проблемами, Волонтеры Победы помогут советом онлайн. Специальный раздел для запроса на помощь можно найти на официальной странице Движения ВКонтакте.

«Сейчас, как мне кажется, самое подходящее время для того, чтобы начать составлять своё семейное древо. Из-за карантина люди сидят дома, появляется свободное время. А начинать изучать историю своей семьи нужно не с обращения в архивы, а с простого общения с родственниками. Это можно сделать через телефон, Интернет, то есть даже не выходя из дома», — рассказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Чтобы пройти обучение, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Все инструкции находятся в личном кабинете волонтера на портале.