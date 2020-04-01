Петрозаводск, , 18:42 — REGNUM В Петрозаводске зарегистрирован положительный результат теста на коронавирус у пациента, госпитализированного в Республиканскую инфекционную больницу с подозрением на пневмонию. Об этом 1 апреля сообщает министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

Как уточняет чиновник, первый тест на коронавирус у 45-летнего жителя Петрозаводска был отрицательный, однако второй оказался положительным. При этом, как утверждает пациент, он не выезжал за пределы Карелии, не был в контакте с заболевшими COVID-19 и гражданами, вернувшимися из-за границы.

«Состояние больного тяжелое. Он находится на кислородной поддержке, не требующей применения аппарата ИВЛ. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — уточняет Охлопков.

В настоящее время специалисты начали противоэпидемические мероприятия по установлению контактов.

Отметим, это четвёртый случай подтверждения новой коронавирусной инфекции в Карелии.

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