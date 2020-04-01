Москва, 1 апреля 2020, 18:32 — REGNUM Количество нерабочих дней в России, объявленных в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, должно быть продлено. Об этом заявила 1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Главный санитарный врач страны отметила, что предпринимаемые властями меры дают результат. По её словам, на сегодняшний день можно констатировать, что взрывного роста числа заражённых коронавирусом в России не наблюдается.
«Мы держим несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста», — подчеркнула Анна Попова.
Напомним, неделя с 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочей в соответствии с указом президента страны Владимира Путина.