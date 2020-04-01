Кишинёв, , 18:28 — REGNUM В Молдавии за сутки зафиксировано 70 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, а рост числа заболевших составил 20%. Как сообщила 1 апреля министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, общее число заболевших достигло 423 человек, передает ИА REGNUM.

Двое из новых зараженных, по словам министра, привезли инфекцию из-за границы — речь о гражданах, приехавших из Великобритании и России. Остальные заразились внутри страны, причем примерно половина (33) — в Кишиневе.

Шесть новых заболевших выявлены в Приднестровье — Молдавия включает их в свою статистику.

До сих пор в Молдавии и ПМР в общей сложности от коронавируса умерли пять человек. 22 человека полностью выздоровели.

Пик волны заражений в Молдавии ждут к середине апреля.

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