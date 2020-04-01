Тегеран, , 18:20 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Иране уменьшилось во всех провинциях страны, заявил 1 апреля президент Ирана Хасан Рухани.

По его словам, данные статистики показывают нисходящие тенденции в количестве выявленных случаев заражения COVID-19.

К такому результату, отметил Рухани, привело то, что врачи, специалисты и население Ирана выбрали верный путь борьбы с пандемией.

Напомним, по последним данным, в Иране выявлено около 48 тыс. зараженных коронавирусом людей, из которых более трёх тыс. умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, противодействие пандемии коронавируса COVID-19 в Иране затруднено из-за санкций США, которые МИД Ирана уже назвал «медицинским терроризмом».

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