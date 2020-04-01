Курган, , 18:16 — REGNUM В Курганской области на период самоизоляции меняются условия родительской платы за детский сад. Решение правительства Зауралья вступает в силу с 1 апреля и будет действовать до особого распоряжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

От обязательной платы за присмотр и уход за ребенком в детском саду освобождают тех родителей, чьи дети в период самоизоляции не посещают дошкольное учреждение.

Как пояснил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, в каждом муниципалитете Зауралья установлен свой размер фиксированной платы за присмотр и уход за ребенком: в Кургане — 800 рублей в месяц, в Звериноголовском районе — 640 рублей, в Петуховском районе — 588 рублей. Если ребёнок сидит дома, обязательная плата взиматься не будет.

Напомним, режим обязательной самоизоляции граждан введён в Курганской области с 1 апреля.