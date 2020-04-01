Москва, , 18:15 — REGNUM Процедура банкроства физических лиц на фоне пандемии коронавирусной инфекции станет бесплатной. Об этом Мишустин заявил в ходе совещания президента России с правительством в режиме онлайн.

«Через поправки в законодательство мы облегчаем процедуру банкротства физических лиц» — сказал председатель правительства.

Он пояснил, что физическому лицу необходимо будет самостоятельно или с помощью МФЦ разместить данные в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Таким образом граждане, которые имеют долги в размере от 50 тысяч рублей до 700 тысяч, — освободятся от долговых обязательств.