Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Власти Петербурга разработали порядок, по которому горожане старше 65 лет на самоизоляции смогут получить 2 тыс. рублей дополнительных выплат. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском комитете по социальной политике.

Выплаты будут произведены автоматически на те же счета и таким же образом, как горожанам приходит пенсия, но не ранее 20 апреля — после проверки соблюдения гражданами режима самоизоляции. Каким образом ее осуществят, не уточняется.

Согласно постановлению правительства Петербурга от 30 марта, все жители старше 65 лет должны находиться дома до 14 апреля. Изолироваться можно в квартирах или загородных и садовых домах, но покидать их нельзя.

Исключение составляют те, кто выполняет неотложные работы.

Кроме того, комитет подготовил документы для продления до 30 сентября 2020 года 23 видов социальных выплат, в том числе региональной доплаты к пенсии. Все выплаты продлят автоматически.

Продлевать детские пособия тем, кто их уже получает, будут по имеющимся у чиновников сведениям о доходах семьи. Размер установят в соответствии с действующим законодательством. Петербуржцы могут обратиться по телефону (812) 241−20−57, чтобы уточнить детали.

Те, кто планирует впервые обратиться за пособием, должны подать документы в электронном виде или лично в МФЦ по предварительной записи по телефону 573−90−00.

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