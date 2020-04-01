Симферополь, 1 апреля 2020, 18:15 — REGNUM Власти Крыма объявили на полуострове начало карантина по коронавирусу со 2 апреля.

Улицы отдыхают от людской суеты
Улицы отдыхают от людской суеты
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM
Ранее власти города объявили об ограничении работы общественного транспорта, но маршрутки, говорят, ходят как и прежде
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM
Машин на улицах гораздо больше, чем пешеходов
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM
Жизнь возле железнодорожного вокзала замерла
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM
В центре города освободилось множество парковочных мест. Как в старые добрые времена
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM
Практически все пешеходы ходят по улицам в масках
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM
«Для того чтобы купировать проблему распространения вируса, мною принято решение со 2 апреля ввести карантинные мероприятия. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию, документы об установлении карантина будут опубликованы в течение дня», — отметил глава РК.
Детские площадки опустели
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM
Многие симферопольцы отправились в магазины, чтобы хорошенько затариться перед карантином
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM
«Народный антисептик»
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM

Документ о карантине, который обещали опубликовать 1 апреля до 17:00, пока так и не появился на сайте правительства РК. Как долго он продлится, пока тоже неизвестно. Но большинство жителей Симферополя и так всё поняли, предпочтя остаться дома в этот день.

На кассах неустанно напоминают о соблюдении полутораметровой дистанции между покупателями
На кассах неустанно напоминают о соблюдении полутораметровой дистанции между покупателями
Александр Дремлюгин © ИА REGNUM

Исключение составили те, кто решил запастись продуктами на ближайшие недели.

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