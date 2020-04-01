Симферополь, , 18:15 — REGNUM Власти Крыма объявили на полуострове начало карантина по коронавирусу со 2 апреля.

Улицы отдыхают от людской суеты Александр Дремлюгин © ИА REGNUM

«Для того чтобы купировать проблему распространения вируса, мною принято решение со 2 апреля ввести карантинные мероприятия. Мы сейчас выверяем правовую ситуацию, документы об установлении карантина будут опубликованы в течение дня», — отметил глава РК.

Документ о карантине, который обещали опубликовать 1 апреля до 17:00, пока так и не появился на сайте правительства РК. Как долго он продлится, пока тоже неизвестно. Но большинство жителей Симферополя и так всё поняли, предпочтя остаться дома в этот день.

На кассах неустанно напоминают о соблюдении полутораметровой дистанции между покупателями Александр Дремлюгин © ИА REGNUM

Исключение составили те, кто решил запастись продуктами на ближайшие недели.

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