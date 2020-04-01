Симферополь, 1 апреля 2020, 18:15 — REGNUM Власти Крыма объявили на полуострове начало карантина по коронавирусу со 2 апреля.
Документ о карантине, который обещали опубликовать 1 апреля до 17:00, пока так и не появился на сайте правительства РК. Как долго он продлится, пока тоже неизвестно. Но большинство жителей Симферополя и так всё поняли, предпочтя остаться дома в этот день.
Исключение составили те, кто решил запастись продуктами на ближайшие недели.
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