Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге выздоровели и выписаны из больницы семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На лечении в инфекционной больнице имени Боткина в настоящее время находятся 332 пациента. При этом только у части из них подтверждено заболевание COVID-19. Об этом 1 апреля сообщает оперативный штаб по Петербургу.

Боткинская больница Петербурга Елена Молчанова © ИА REGNUM

Напомним, за прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса. Летальных исходов не зафиксировано.

«На лечении в инфекционной больнице им. Боткина находятся 332 пациента. Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии 125 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба.

За прошедшие сутки на стационарное лечение в больницу им. Боткина с признаками ОРВИ поступили 34 человека, выписано 47 человек.

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В службу экстренных вызовов 112 поступило 2252 звонка, в службу городской скорой медицинской помощи направлено 564 обращения, в полицию — 398. О прибытии из-за рубежа сообщили 354 человека.

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