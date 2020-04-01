Москва, , 17:59 — REGNUM В вагонах и на станциях Московского метрополитена начали наносить разметку для соблюдения пассажирами безопасной дистанции в условиях коронавируса. Об этом сообщает 1 апреля пресс-служба столичной подземки.

Красная разметка и указатели с призывом соблюдать дистанцию не менее полутора-двух метров будут размещены на наиболее востребованных станциях метро и МЦК возле касс, на платформах, а также в вагонах поездов, пояснили в пресс-службе.

Сообщается, что в вагонах поездов через одно кресло также будут наклеены специальные круглые стикеры с призывом к пассажирам не садиться на соответствующее место и соблюдать безопасное расстояние во время поездок.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажиропоток в Московском метро снизился на 83%