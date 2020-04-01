Лондон, , 17:58 — REGNUM На территории Британии за последние сутки 563 человека умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, сообщает 1 апреля телеканал Sky News со ссылкой на британский минздрав.

Подчёркивается, что это самое большое число летальных исходов за сутки с начала эпидемии коронавируса в Британии.

Кроме того, по данным британских властей на сегодняшний день выявлено свыше 4,3 тыс. новых фактов заражения людей коронавирусом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным правительства Британии в стране заражены коронавирусом более 29 тыс. человек, из которых свыше 2,3 тыс. умерли.

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