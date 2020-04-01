Нью-Йорк, США, , 17:57 — REGNUM Кризис из-за пандемии коронавируса стал крупнейшим со времён Второй мировой войны, заявил 1 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш, передаёт ВВС.

Такая оценка основана на том, что вирус SARS-CoV-2 представляет угрозу жителям всей планеты. Его экономические последствия также скажутся на всех странах, отметил представитель ООН.

Гутерриш «Это даёт основания считать, что это, действительно, самый большой кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времён Второй мировой войны».

Напомним, в мире число подтверждённых случаев заражения коронавирусом превышает 850 тысяч, летальных исходов более 42 тысяч.

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