Бергамо, Италия, , 17:54 — REGNUM По данным за первые 21 день марта, смертность в северных регионах Италии, особенно пострадавших от коронавируса, выросла вдвое в сравнении с показателями 2015−2019 годов, сообщили в национальной службе статистики Istat в среду, 1 апреля.

В Бергамо, где количество погибших от коронавируса особенно велико, уровень смертности вырос на 400%.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Ранее был утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 30%) рост заявок на получение бесплатных продуктов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на вечер вторника, 31 марта, в Италии умерли 12 428 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 837. Выздоровели 15 729 человек, за день этот показатель увеличился на 1109. Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 4053, без учета выздоровевших и погибших этот показатель составляет 77 635 (с учетом выздоровевших и погибших — 105 792).