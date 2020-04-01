Москва, , 17:49 — REGNUM Начало сезона работы летних веранд в кафе и ресторанах Москвы перенесено с 1 апреля на 15 июня. Соответствующее решение принято на заседании президиума столичного правительства.

В пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина напомнили, что в связи с угрозой распространени коронавируса до 5 апреля в столице закрыты все предприятия общественного питания за исключением тех, которые работают на вынос или осуществляют доставку продукции.

Сообщается, что вопрос об открытии общепита или продлении ограничений после этой даты будем решаться в зависимости от складывающейся ситуации по коронавирусу.

«Но даже если ситуация позволит, и какие-то рестораны и кафе смогут возобновить работу, увеличивать количество посадочных мест в ближайшие месяцы точно не стоит», — отметили в пресс-службе.

При этом уточняется, что приступать к монтажу летних веранд в кафе и ресторанах будет разрешено не ранее 1 июня.