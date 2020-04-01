Чебоксары, , 17:48 — REGNUM В Чувашии с начала пандемии коронавируса провели более 1,4 тыс. исследование на наличие нового вируса, из них один дал положительный результат. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением находятся 874 человека, прибывших из эпидемиологически неблагополучных стран, и 55 «контактных с больными с симптомами респираторных инфекций».

Всего в республике провели более 1400 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, из них один дал положительный результат. Напомним, мужчина, у которого выявлен коронавирус, накануне побывал в Бразилии, а возвращался в Россию через Швейцарию. Ранее его состояние оценивали как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии настоящее время тесты проводятся не всем желающим, а только по назначению врача.

Напомним, на 31 марта в Поволжье подтверждено 112 случаев коронавируса, из них 19 — в Татарии, 15 — в Самарской области, 13 человек — в Пермском крае. Меньше всего — в Ульяновской области и Чувашии, где выявлен один случай инфицирования.