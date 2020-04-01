Москва, , 17:46 — REGNUM Министерство здравоохранения России оценивает ситуацию с готовностью субъектов Федерации к борье с распространением коронавирусной инфекции, как удовлетворительную. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

В ведомстве заявили, что проводят ежедневный мониторинг распространения коронавирусной инфекции по всей стране и готовность системы здравоохранения.

В целом, ситуация находится на удовлетворительном уровне.

В регионах уже созданы телемедицинские центры по анестезиологии и реаниматологии, разработаны планы по противодействию инфекции. Организовано оказание помощи пациентам.