Москва, , 18:37 — REGNUM Для нарушителей карантина в Москве ввели штраф. Соответствующие поправки в законодательство 1 апреля приняла Московская городская дума на внеочередном заседании законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Для физических лиц штраф составит 4 тыс. рублей в первый раз и 5 тыс. рублей в случае повторного нарушения или в случае использования транспортного средства. Составлять протоколы об административных правонарушениях будут сотрудники полиции.

Также закон содержит наказания для должностных и юридических лиц за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций. За данные правонарушения предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

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