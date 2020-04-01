София, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Власти Болгарии намерены продлить чрезвычайное положение в стране из-за эпидемии коронавируса, 1 апреля сообщает агентство Reuters.
Правительство Болгарии призвало парламент страны продлить чрезвычайное положение до 13 мая. Сейчас оно действует до 13 апреля.
В настоящий момент в Болгарии подтверждены 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией, девять человек погибли от заболевания.
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