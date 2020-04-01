Санкт-Петербург, , 17:49 — REGNUM В связи с заносом случаев новой коронавирусной инфекции в три городские больницы Петербурга, на территории медицинских учреждений введены ограничительные мероприятия. Об этом 1 апреля заявили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Ограничительные меры коснулись ГБУЗ «Городская больница святого Георгия», СПб ГБУЗ «Александровская больница» и СПб ГБУЗ «Введенская больница».

Согласно постановлению главного санитарного врача Петербурга Натальи Башкетовой, во все отделения больниц приостанавливается прием новых пациентов.

«Выписка и перевод пациентов в другие отделения больницы или иные медицинские учреждения также запрещается, за исключением случаев, если отсрочка оказания медицинской помощи создаст угрозу жизни и здоровью», — уточняют в ведомстве.

Помимо этого, весь медицинский персонал и все пациенты будут обследованы на наличие возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19. Также врачи и медсестры будут строго закреплены за теми отделениями, где они работают.

В настоящий момент во всех отделениях больниц обеспечено строгое соблюдение противоэпидемического режима для инфекционных стационаров.

«В случае появления у пациентов или контактного персонала признаков ОРВИ или положительных результатов лабораторного обследования на СOVID-19 они будут незамедлительно госпитализированы в инфекционный стационар», — уточнили в комздраве.

На время ограничительных мер комитет по здравоохранению организовал перераспределение потоков больных в другие медицинские учреждения города.

Отметим, как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, ограничительные меры в трёх больницах были введены после полученных положительных анализов на коронавирус пациентов, поступивших на лечение с диагнозом «пневмония».

Напомним, за сутки в Петербурге зарегистрировано 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Смертельных исходов не было. На лечении в инфекционной больнице им. Боткина находятся 332 пациента. Выздоровели семь человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего в Санкт-Петербурге с начала эпидемии зафиксировано 125 подтвержденных случаев заболевания.

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