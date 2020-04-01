Рим, , 17:39 — REGNUM Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты, направленные в Италию для борьбы с коронавирусом, полностью продезинфицировали еще три пансионата для пожилых людей в Ломбардии, сообщает 1 апреля пресс-служба Минобороны России.

Совместно с итальянскими военными осуществлена полная санитарная дезинфекционная обработка трёх пансионатов для пожилых людей в городах Вальбондионе, Громо и Ардесио.

При этом были задействованы мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и авторазливочные станции.

Кроме того, российскими военными специалистами проведен предварительный осмотр ещё трех лечебных учреждений Ломбардии.

На сегодняшний день российскими военными в Италии проведена санитарная обработка 14 лечебных учреждений и продезинфицировано свыше 45 тыс. квадратных метров помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия продолжает сохранять первое место в Европе по распространению коронавируса и смертности населения от вызванных им заболеваний.

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