Петушки, Владимирская область, 1 апреля 2020, 17:35 — REGNUM Петушинская районная больница во Владимирской области закрыта на карантин после того, как у одной из её пациенток был официально подтверждён диагноз «Коронавирусная инфекция», сообщил портал «Подъём» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
Больницу закрыли на карантин. Экстренную помощь в Петушинском районе оказывают в структурных подразделениях районной больницы в городах Покров и Костерево.
Анализы на коронавирус взяли у всех врачей, которые контактировали с заражённой пациенткой, в том числе и у главного врача.
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