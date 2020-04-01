Волгоград, , 17:38 — REGNUM Правила передвижения граждан в условиях режима самоизоляции с 1 апреля определили в Волгоградской области. Во время выходов за пределы жилища при себе все жители обязаны иметь паспорт и специальное уведомление, сообщает региональный оперативный штаб.

С 1 апреля выйти из дома волгоградцы могут для обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, разрешено также вынеси бытовой мусор или вывести на прогулку домашнее животное на расстояние не более 100 метров от жилища. При этом при себе жители региона должны иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и напечатанное или написанное от руки уведомление. В нём как раз перечислены случаи выхода и время убытия/возвращения.

Работающие граждане уведомление должны взять в своей организации и также предоставлять его вместе с документом, удостоверяющим личность.

Образцы уведомлений пока представлены в телеграм-канале регионального оперативного штаба.