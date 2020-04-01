Москва, , 17:35 — REGNUM Девочке, которая все пять своей жизни прожила в перинатальном центре, нашли замещающую семью. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на уполномоченноого по правам ребёнка в РФ Анну Кузнецову.

«В настоящий момент для девочки подобрана замещающая семья, после снятия ограничений, связанных с карантином, будут оформлены все необходимые документы», — сказала Кузнецова.

В данный момент девочка еще находится в перинатальном центе.

Накануне, 31 марта, Мосгорсуд признал законным решение Пресненского районного суда об ограничении в правах родителей девочки.

Напомним, 5 февраля Пресненский суд Москвы ограничил в родительских правах родителей девочки, постановил передать ее органам опеки и попечительства, а также взыскать с родителей алименты в размере¼ от доходов родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, резонанс дело приобрело в конце 2019 года, когда в СМИ появилась информация о девочке, всю жизнь проведшей в больнице.

Родители девочки считали, что она больна и, невзирая на доводы врачей, утверждавших, что девочка здорова, отказывались забирать её домой.

В начале 2019 года перинатальный центр, в котором находилась девочка, сообщил органам опеки, что девочка здорова, но родители её не забирают. После чего против них был возбуждён иск об ограничении родительских прав.

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