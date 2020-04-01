Москва, , 17:35 — REGNUM Участником всероссийской акции Росгвардии «Лица Победы. Летопись подвига» стал ветеран Великой Отечественной войны из Челябинска Михаил Резепин, которому ранее исполнилось 105 лет. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Росгвардии.

В годы Великой Отечественной войны Михаил Константинович Резепин воевал на Калининском фронте, участвовал в освобождении Польши, Чехословакии и взятии Берлина. За боевые заслуги Резепина наградили Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».

История ветерана вошла электронную книгу воспоминаний, которая открыта на официальном сайте Росгвардии к юбилею Победы.

Патриотический проект Росгвардии «Лица Победы. Летопись подвига» предполагает создание видеолетописи воспоминаний фронтовиков о Великой Отечественной войне. В акции принимают участие ветераны со всех уголков России, которые выступают с рассказами о своих фронтовых буднях. В настоящее время электронная книга насчитывает уже более 140 видеоисторий.