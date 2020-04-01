Москва, , 17:44 — REGNUM В связи с распространением коронавирусной инфекции активизировались мошенники. Пресс-служба департамента информационных технологий Москвы рассказала о популярных схемах мошенничества, связанных с коронавирусом.

Злоумышленники часто используют почтовые рассылки и телефонные сообщения. «Сейчас преступники спекулируют на страхах, связанных с пандемией коронавируса, используя разные сценарии», говорится в сообщении. Так, москвичи получают на электронную почту письма якобы от официальных международных организаций и государственных органов (например, ВОЗ, ООН, МВФ и даже МКС). В таких сообщениях, помимо общеизвестной информации, может содержаться ссылка на фишинговый сайт — переходя по ней жертва вводит свои персональные данные, которые затем похищают мошенники. Таким же образом можно заразить компьютер или мобильное устройство вредоносной программой.

Еще один сценарий мошенничества — когда жертве предлагают пожертвовать символическую сумму на борьбу с коронавирусом, а затем похищают данные банковской карты. С этой же целью злоумышленники рассылают письма с предложением купить медикаменты, средства профилактики и гигиены, рекомендованные для защиты от коронавируса.

Некоторые предлагают купить вакцину или лекарство от коронавируса. Иногда «стоимость» достигает 15 тысяч рублей. Отметим, что вакцины от нового вируса пока не существует, и появится она нескоро, специфических лекарств от болезни тоже нет.

Москвичам также предлагают купить обереги, амулеты и заговоренные браслеты по цене от 300 тысяч рублей.

Некоторым жителям столицы звонят псевдоврачи и сообщают, что их близкие госпитализированы с диагнозом коронавирус. Затем жертве «предлагают перевести деньги на фальшивый счет «медучреждения» для улучшения условий содержания больного и его лечения. Финал аналогичен другим сценариям: вымогательство денег и кража личных данных», — говорится в сообщении.

В связи с массовым переходом на удаленную работу участились случаи рассылки писем якобы от техподдержки различных компаний, банков, государственных органов. Письма содержат уведомление о смене режима и предложение воспользоваться ссылками для дистанционного подключения к служебным ресурсам. Таким образом мошенники воруют личные данные, а в дальнейшем могут атаковать информационные системы организаций.

В департаменте рекомендуют обращать внимание на детали — проверять адрес отправителя и адрес сайта.

Не следует вводить личные данные на подозрительных сайтах, не поддерживающих функцию шифрования, скачивать различные вложения. Необходимо использовать антивирусные программы на устройствах.

Если вам поступил звонок от мошенника, запишите номер, постарайтесь записать разговор на диктофон, обратитесь в полицию. При телефонных звонках из банка рекомендуется положить трубку и позвонить в банк самостоятельно — по номеру, указанному на официальном сайте или банковской карте.

«С особым вниманием относитесь к сообщениям про коронавирус. Сейчас это тема №1 в мире, и мошенники ею пользуются. Узнавайте информацию только из достоверных источников», — заключили в департаменте.