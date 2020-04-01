Москва, , 20:08 — REGNUM Московское отделение ассоциации «Деловая Россия» выступило с предложением распространить кредитную линию под 0% на выплату зарплаты на все предприятия, пострадавшие от введения режима повышенной готовности отраслей. Сейчас такие кредиты получают только ИП, микро‑ и малые предприятия.

Инициативу предпринимателей ИА REGNUM прокомментировал экономист Михаил Хазин. По мнению которого предложения «Деловой России», решают проблему лишь отчасти, для малого бизнеса, ну и также для тех, кто у этот малый бизнес получает зарплату. В то время как без какой-либо помощи остаются миллионы не задействованных в этих отраслях москвичей.

«Глядя на то, что делает московская власть, у меня возникает непреодолимое ощущение, что люди, которые это делали, целенаправленно хотели вывести на улицы, по крайней мере сотни тысяч, а в идеале миллионы людей, которых лишили средств к существованию. Это было приостановлено выступлением Путина, который четко поставил задачу, условно говоря нужно решить проблемы тех групп населения, для которых приостановка нормальной деятельности является катастрофической», — подчеркнул Хазин.

По мнению эксперта, меры, которые по существу стоило бы называть карантинными, были незаконными, потому что нигде в законе они не прописаны. Нужно было объявлять ЧП, только в законе о ЧП четко написано, что нужно выплачивать компенсации, но все было проделано так, чтобы нельзя было разобраться на ком лежит бремя ответственности.

«Думанье о людях не свойственно либеральным чиновникам, они сосредоточены на распиле бюджета. Поэтому поставленный Путиным вопрос, частично был решен, например, с пенсионерами. Но проблема состоит в том, что кроме соответственно пенсионеров есть еще колоссальное количество людей, которых лишили средств к существованию», — добавил Хазин.

Он напомнил о том, что значительная часть населения Москвы, а это не только гастарбайтеры, живет с колес, то есть живут на ту зарплату, которую получают, и как только их лишили возможности получать зарплату, они попали в тяжелое положение.

«Добавьте к этому еще одно обстоятельство, с них никто не снял обязательств выплачивать ипотечные платежи, кредиты и микрофинансы. А тут вдруг конец месяца, вчера они теоретически много чего заплатить, а денег у них нет, потому что зарплату они не получили. Вот все это создало для очень многих, реально невыносимую ситуацию. Кто об этом думает, это вопрос. Это абсолютно очевидные вещи то, что власти их не предусмотрели говорит, что у них такой цели и не было», — резюмировал экономист