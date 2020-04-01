Саратов, , 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города. Фотографии огромных очередей жители публикуют в сообществе «Типичный Саратов» в социальных сетях.

В очередях, растянувшихся на несколько кварталов, большинство людей без масок, о дистанции и речи не идёт. Некоторые пришли с детьми, так как оставить их просто не с кем. Жители возмущены, что всего один день выделили на выдачу документов, с которыми граждане должны продолжать работать на фоне режима самоизоляции.

На ситуацию с получением пропусков жалобы стали поступать спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Парламентарий заверил, что обсудил проблему с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. Спикер призвал в срочном порядке главу региона вмешаться и взять ситуацию под контроль.

«Недопустимо решать одну проблему, создавая при этом еще большую», — подчеркнул Володин.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, саратовские власти приняли решение о переносе срока начала действия пропускной системы на территории региона на 4 апреля. Об этом заявил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Аналогичная система передвижения по пропускам заработает 2 апреля в Татарии. Причём разрешение на выход должны будут получать все жители региона, а не только работающие. Однако власти республики решили проблему другим способом — разрешение можно получить через смс-сервис.

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