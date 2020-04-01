Санкт-Петербург, 1 апреля 2020, 18:25 — REGNUM Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днем 1 апреля опустился до 3,5 баллов, следует из данных сервиса «Яндекса». Это означает, что большинство жителей находятся дома, в то же время немало и тех, кто покинул свои жилища с той или иной целью.
Как убедился корреспондент ИА REGNUM, на улицах Северной столицы, несмотря на всего 1 балл загруженности, продолжается спокойное движение автотранспорта, как личного, так и общественного. Оно предсказуемо увеличивается по мере приближения от спальных районов к историческому центру города.
Загруженность дорог в центре, например на Петроградской стороне, напоминает ситуацию в обычные выходные дни.
В то же время на тротуарах людей действительно стало очень мало. Чаще всего можно встретить курьеров различных служб доставки. Изменения особенно заметны у станций метро, где в обычные времена — всегда толпы у вестибюлей и на остановках наземного транспорта.
Кроме того, почти нет людей у торгово-развлекательных центров, в которых открытыми остались только продовольственные супермаркеты.
Воспользовавшись коронавирусным безлюдьем, сотрудники коммунальных служб активно моют тротуары водой из шлангов.
Напомним, что утром 1 апреля индекс самоизоляции в Петербурге составлял максимальные 5 баллов. Для сравнения: в настоящее время показатель для Москвы — 3,3 балла, для Екатеринбурга — 3,5, для Нижнего Новгорода — 3,8, для Казани — 3,8 баллов.