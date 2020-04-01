Санкт-Петербург, 1 апреля 2020, 18:25 — REGNUM Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днем 1 апреля опустился до 3,5 баллов, следует из данных сервиса «Яндекса». Это означает, что большинство жителей находятся дома, в то же время немало и тех, кто покинул свои жилища с той или иной целью.

Как убедился корреспондент ИА REGNUM, на улицах Северной столицы, несмотря на всего 1 балл загруженности, продолжается спокойное движение автотранспорта, как личного, так и общественного. Оно предсказуемо увеличивается по мере приближения от спальных районов к историческому центру города.

Каменноостровский проспект
Каменноостровский проспект
ИА REGNUM
Каменноостровский проспект
Каменноостровский проспект
Каменноостровский проспект
ИА REGNUM
Каменноостровский проспект
ИА REGNUM
Каменноостровский проспект
Каменноостровский проспект
Каменноостровский проспект
ИА REGNUM
Каменноостровский проспект
ИА REGNUM
Пешеходы на Каменноостровском проспекте
Пешеходы на Каменноостровском проспекте
ИА REGNUM
Большая Монетная улица
Большая Монетная улица
ИА REGNUM

Загруженность дорог в центре, например на Петроградской стороне, напоминает ситуацию в обычные выходные дни.

В то же время на тротуарах людей действительно стало очень мало. Чаще всего можно встретить курьеров различных служб доставки. Изменения особенно заметны у станций метро, где в обычные времена — всегда толпы у вестибюлей и на остановках наземного транспорта.

Проспект Медиков
Проспект Медиков
ИА REGNUM
Станция метро «Выборгская»
Станция метро «Выборгская»
ИА REGNUM
В обычное время переход у метро «Лесная» заполнен пешеходами
Переход у метро «Лесная» заполнен пешеходами
В обычное время переход у метро «Лесная» заполнен пешеходами
ИА REGNUM
Переход у метро «Лесная» заполнен пешеходами
ИА REGNUM

Кроме того, почти нет людей у торгово-развлекательных центров, в которых открытыми остались только продовольственные супермаркеты.

Пустота у ТРЦ «Европолис»
Пустота у ТРЦ «Европолис»
ИА REGNUM

Воспользовавшись коронавирусным безлюдьем, сотрудники коммунальных служб активно моют тротуары водой из шлангов.

Уборка на Большой Монетной улице
Уборка на Большой Монетной улице
Уборка на Большой Монетной улице
ИА REGNUM
Уборка на Большой Монетной улице
ИА REGNUM

Напомним, что утром 1 апреля индекс самоизоляции в Петербурге составлял максимальные 5 баллов. Для сравнения: в настоящее время показатель для Москвы — 3,3 балла, для Екатеринбурга — 3,5, для Нижнего Новгорода — 3,8, для Казани — 3,8 баллов.

Кантемировская улица
Кантемировская улица
ИА REGNUM
Лесной проспект
Лесной проспект
ИА REGNUM
Улица Смолячкова
Большая Монетная улица
Улица Смолячкова
ИА REGNUM
Большая Монетная улица
ИА REGNUM
Большой Сампсониевский проспект
Большой Сампсониевский проспект
ИА REGNUM