1 апреля 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 18:25 — REGNUM Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днем 1 апреля опустился до 3,5 баллов, следует из данных сервиса «Яндекса». Это означает, что большинство жителей находятся дома, в то же время немало и тех, кто покинул свои жилища с той или иной целью.

Как убедился корреспондент ИА REGNUM, на улицах Северной столицы, несмотря на всего 1 балл загруженности, продолжается спокойное движение автотранспорта, как личного, так и общественного. Оно предсказуемо увеличивается по мере приближения от спальных районов к историческому центру города.

Каменноостровский проспект ИА REGNUM

Каменноостровский проспект ИА REGNUM Каменноостровский проспект ИА REGNUM

Каменноостровский проспект ИА REGNUM Каменноостровский проспект ИА REGNUM

Пешеходы на Каменноостровском проспекте ИА REGNUM

Большая Монетная улица ИА REGNUM

Загруженность дорог в центре, например на Петроградской стороне, напоминает ситуацию в обычные выходные дни.

В то же время на тротуарах людей действительно стало очень мало. Чаще всего можно встретить курьеров различных служб доставки. Изменения особенно заметны у станций метро, где в обычные времена — всегда толпы у вестибюлей и на остановках наземного транспорта.

Проспект Медиков ИА REGNUM

Станция метро «Выборгская» ИА REGNUM

В обычное время переход у метро «Лесная» заполнен пешеходами ИА REGNUM Переход у метро «Лесная» заполнен пешеходами ИА REGNUM

Кроме того, почти нет людей у торгово-развлекательных центров, в которых открытыми остались только продовольственные супермаркеты.

Пустота у ТРЦ «Европолис» ИА REGNUM

Воспользовавшись коронавирусным безлюдьем, сотрудники коммунальных служб активно моют тротуары водой из шлангов.

Уборка на Большой Монетной улице ИА REGNUM Уборка на Большой Монетной улице ИА REGNUM

Напомним, что утром 1 апреля индекс самоизоляции в Петербурге составлял максимальные 5 баллов. Для сравнения: в настоящее время показатель для Москвы — 3,3 балла, для Екатеринбурга — 3,5, для Нижнего Новгорода — 3,8, для Казани — 3,8 баллов.

Кантемировская улица ИА REGNUM

Лесной проспект ИА REGNUM

Улица Смолячкова ИА REGNUM Большая Монетная улица ИА REGNUM