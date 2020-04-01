Москва, , 17:29 — REGNUM В Москве развернуты два федеральных центра для консультаций по лечению больных коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 1 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения России.

Эти центры ведут круглосуточную консультацию регионов по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрированы 2777 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 24 человека.

Минздрав проводит масштабное перепрофилирование медицинских учреждений, чтобы они были готовы принять как можно большее число зараженных.

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