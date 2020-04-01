Санкт-Петербург, , 17:28 — REGNUM Порядка 15 тысяч школьников не обеспечены необходимым оборудованием для прохождения дистанционного образования, которое введено в Петербурге из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом 1 апреля заявила журналистам уполномоченный по правам ребёнка Санкт-Петербурга Анна Митянина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Петербурге весенние каникулы для городских школьников были продлены еще на неделю, до 6 апреля. После чего дети приступят к учёбе в дистанционной форме.

В настоящее время ни городские чиновники, ни эксперты и медики не готовы прогнозировать развитие ситуации с вирусом. Поэтому остается неясным, будут ли усилены защитные меры в будущем или нет. Ожидается, что к середине апреля ситуация станет более понятной, а пока, до 12 апреля в городе введен «особый режим».

«С 6 апреля начинается дистанционное образование. Сразу же скажу, это не аналог образовательного процесса. Сегодня порядка 15 тысяч школьников не обеспечены оборудованием, режим видеоконференции невозможно обеспечить в каждой семье, каждому ребенку», — отметила Митянина.

Детский омбудсмен отметила, что в городе есть более продвинутые школы, которые в состоянии применить дистанционный способ. В других случаях ответственность за образование ребёнка ложится на плечи классного руководителя, который должен обеспечивать учеников необходимой образовательной нагрузкой и получать обратную связь.

Помимо этого, Митянина обратилась к представителям бизнеса с просьбой оказать содействие в обеспечении детей необходимым оборудованием, если сложившаяся ситуация с пандемией коронавируса затянется надолго.

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