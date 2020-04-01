Белгород, 1 апреля 2020, 17:25 — REGNUM Среди пятерых официально подтверждённых заболевших COVID-19 в Белгородской области — один контактный пациент. Он не покидал территорию России, госпитализирован в больницу в тяжёлой форме, сообщила 1 апреля первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.
Житель Алексеевки поступил в больницу на восьмой день заболевания уже в тяжёлой форме. Сейчас он подключён к аппарату ИВЛ. Региональный Роспотребнадзор выясняет, где мог заразиться мужчина — он не выезжал за пределы РФ и, по предварительным данным, контактировал только с 80-летней женщиной.
Напомним, в розыске за уклонение от режима самоизоляции находятся 14 белгородцев.
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