Белгород, , 17:25 — REGNUM Среди пятерых официально подтверждённых заболевших COVID-19 в Белгородской области — один контактный пациент. Он не покидал территорию России, госпитализирован в больницу в тяжёлой форме, сообщила 1 апреля первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.

Житель Алексеевки поступил в больницу на восьмой день заболевания уже в тяжёлой форме. Сейчас он подключён к аппарату ИВЛ. Региональный Роспотребнадзор выясняет, где мог заразиться мужчина — он не выезжал за пределы РФ и, по предварительным данным, контактировал только с 80-летней женщиной.

«Наша задача была — максимально обеспечить его лечение. Подключили к аппарату ИВЛ и стали спасать. У него двустороннее поражение лёгких и есть сопутствующие заболевания. Очень надеемся, что поможем ему выздороветь, и он расскажет, как всё это случилось. Думаю, только он и сможет прояснить всю ситуацию доподлинно», — прокомментировала Людмила Крылова.

Напомним, в розыске за уклонение от режима самоизоляции находятся 14 белгородцев.

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