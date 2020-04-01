Екатеринбург, , 17:23 — REGNUM В Свердловской области выздоровел еще один человек, который до этого заразился новым коронавирусом. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Врачи уже выписали вылечившегося гражданина. Теперь число выздоровевших после заболевания COVID-19 в регионе возросло до восьми человек.

«Сейчас обстановка в регионе спокойная», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 33 случая заражения новым коронавирусом. В регионе введён режим самоизоляции.

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