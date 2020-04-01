Шри-Джаяварденепура-Котте, , 17:22 — REGNUM На острове Шри-Ланка полиция арестовала 8451 человека, нарушивших режим комендантского часа, объявленный из-за пандемии коронавируса, сообщил 1 апреля журналистам заместитель начальника полиции Аджит Рохана.

По его словам, 8,5 тыс. нарушителей были арестованы с 20 марта, когда власти ввели комендантский час.

За последние сутки полицейские Шри-Ланки арестовали 1093 человека и изьяли 310 автомашин. С 20 марта на нарушение ограничительных мер было изъято 2078 автомобилей.

Замглавы полиции подчеркнул, что 1 апреля истёк льготный период регистрации иностранцев, приехавших после 16 марта. Поэтому все, кто не зарегистрировался, могут быть арестованы. Такие люди должны незамедлительно сообщить о себе в ближайший полицейский участок или позвонить на горячую линию МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 марта вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 официально признана пандемией. Во всём мире выявлено свыше 770 тыс. случаев заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани медикам скорой подарили цветы в благодарность за борьбу с COVID-19