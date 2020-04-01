Москва, , 17:21 — REGNUM Председатель Центрального Российской партии пенсионеров Владимир Бураков рассказал корреспонденту ИА REGNUM о мерах по защите людей старшего поколения в период борьбы с COVID-19.

«Я думаю, меры про защите граждан старшего поколения в условиях распространения коронавируса являются вполне адекватными. Кому-то они покажутся жестким с нарушением прав человека, но вместе с этим идет разговор о сохранении жизни старшего поколения, потому что они находятся в зоне особого риска, они наиболее восприимчивы, и с учетом своего возраста, уже имеют ряд других хронических заболеваний. Поэтому я думаю, что временная изоляция от внешнего мира, конечно, необходима», — отметил Владимир Бураков.

«И очень важно, чтобы к людям старшего поколения было уважительное отношение со стороны их родственников и близких. Потому что их внимание и забота во многом определяет дальнейшую жизнь старших родственников», — рассказал он.

«Конечно, в условиях самоизоляции будет сложнее людям, которые одиноки, но сейчас многие фонды и общественные организации создают волонтерские группы, которые готовы оказать помощь людям старшего поколения. У нас в районе, фонд «Достойная жизнь», молодежный парламент Истринского муниципального округа и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость тоже формируются такие группы. И мы пропагандируем ее в других регионах», — продолжил свой комментарий Владимир Бураков.

Кроме того, Владимир Бураков рассказал, что Партия пенсионеров приняла к пожилым людям, обращение с призывом терпимо отнестись к тем мерам, которые принимает государство, понимая, что в это в первую очередь — забота о них.

ИА REGNUM публикует текст обращения Парии пенсионеров в сокращенном виде.

Дорогие сограждане!

Для преодоления многочисленных и пока не до конца прогнозируемых последствий эпидемии коронавируса всем нам необходимы мудрость, выдержка, солидарность и взаимопомощь.

Главная задача граждан нашей Родины в настоящее время заключается в том, чтобы добиться снижения числа заболевших и остановить распространение коронавируса — инфекции, которая, как доказали исследователи всего мира, представляет особую опасность именно для представителей старшего поколения.

Меры, которые принимаются руководством страны и региональными властями по противодействию коронавирусу, по нашему мнению, в основном являются необходимыми и оправданными.

Партия пенсионеров выражает поддержку всем продуманным и обоснованным действиям, направленным на противодействие распространению эпидемии.

Мы призываем все общественные организации и политические силы страны включиться в активную работу по разъяснению необходимости соблюдения карантина, выполнения всеми гражданами дополнительных мер предосторожности не только для обеспечения собственной безопасности, но и сохранения жизни и здоровья земляков.

Перед лицом реальной опасности нам всем требуются рассудительность и выдержка. Массовые страхи и панические настроения могут нанести еще больший социальный и экономический ущерб, чем сам вирус.

Сложившейся сегодня ситуацией нередко спешат воспользоваться провокаторы всех мастей. Вот почему всем здравомыслящим людям следует придерживаться простых и ясных правил: доверять только реальным сообщениям и игнорировать слухи и сплетни, распространяемые в интернет-пространстве. Каждый обязан соблюдать меры личной гигиены, избегать мест массового скопления людей и любого контакта с потенциально зараженными людьми, на время максимально ограничить контакт наших бабушек и дедушек, и в первую очередь с внуками в возрасте до 12 лет, так как они могут являться бессимптомными, но опасными носителями вируса.

Сложившаяся ситуация наглядно показывает и последствия отсутствия в регионах Российской Федерации института Уполномоченных по правам старшего поколения, на чем многократно настаивала Партия пенсионеров.

Именно они смогли бы аккумулировать всю информацию о наиболее острых проблемах старшего поколения в различных сферах жизни, оперативно готовить проекты управленческих решений для руководства регионов, а также непосредственно участвовать в работе по обеспечению конкретных интересов российских пенсионеров.

Нынешняя ситуация также становится для всех нас испытанием на гуманность и человечность, умение откликаться на чужую беду и приходить на помощь тем, кто в нас действительно нуждается. Ответственность сегодня каждый несет не только за себя.

Способность каждого человека осознать серьезность ситуации и последствий того, что от несоблюдения правил и предписаний органов государственной власти в первую очередь пострадают люди старшего возраста — все это сейчас по-настоящему является подлинным проявлением уважительного отношения к старшему поколению.

Партия пенсионеров в основном поддерживает меры, предпринимаемые в настоящее время органами государственной власти. В обращениях Президента России Владимира Путина к гражданам России достаточно четко обозначен призыв оказать максимальную и адресную поддержку представителям старшего поколения.

Но особая ответственность ложится сегодня и на граждан, на тех, у кого есть родственники старшего возраста, оказавшиеся в группе риска. Необходимо помочь им соблюдать режим самоизоляции, максимально сократив контакты с потенциальными носителями инфекции. Для этого требуется, в первую очередь, своевременно и обеспечивать их продуктами питания и предметами первой необходимости, оказывать им психологическую и информационную поддержку.

Партия пенсионеров уверена — наш Народ с честью преодолеет возникшие угрозы и трудности, а власти страны и регионов предпримут необходимые меры для быстрого восстановления нормальной жизни и экономики.

Людям старшего поколения не привыкать преодолевать возникающие трудности и лишения, они обладают накопленным в предыдущие годы немалым запасом духовной стойкости, человечности и реального гуманизма.

Мы уверены, что совместными усилиями наша страна способна победить любого врага, в том числе того, который невидимым образом подбирается сегодня очень близко к каждому человеку.

Партия пенсионеров прекрасно понимает, что многообразные и далеко не всегда очевидные последствия этой эпидемии будут сказываться на жизни наших людей еще длительное время. Вот почему уже сегодня всем нам необходимо объективно анализировать содержание происходящих процессов и комплексно прогнозировать возникающие в результате пандемии тенденции.

В этом залог успешного будущего нашей Родины.

Мы сумеем извлечь уроки из обрушившегося на нас бедствия и сможем сделать российское общество более солидарным, сплотить наш народ перед лицом вызовов и опасностей современного мира.